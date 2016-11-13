الزراعة: الموافقة على إقامة 1186 مشروعًا للنفع العام حتى الآن

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد مشروعات النفع العام التي تم الموافقة على إقامتها على الأراضي الزراعية حتى الآن بلغ حوالي 1186 مشروعًا على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزراة – في بيان لها اليوم الأحد – إلى أن هذه المشروعات منها 709 مدارس بمراحلها المختلفة، و32 معهدًا أزهريًا،لافتةً إلى أنه يجرى حاليًا دراسة الموافقة على إقامة 107 مشروعات للنفع العام، منها 73 مدرسة أخرى، و11 معهدا أزهريًا.

وأوضح البيان، أنه خلال العام السابق وفي ذات الفترة، بلغ عدد مشروعات النفع العام التي تم الموافقة عليها حوالي 348 مشروعًا، منها 48 مدرسة فقط ومعهدان أزهريان.

وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يُعد إنجازًا غير مسبوق للوزارة، حيث تساهم في علاج المشاكل التي تواجه المحافظات والوزارات المعنية، بما يخدم التوجه العام للحكومة والقيادة السياسة، بحيث تساهم في علاج مشكلة كثافة الفصول وطلب زيادة عدد المدارس، فضلًا عن مشروعات الصرف الصحي والكهرباء وخلافه من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لحل مشاكل المواطنين.

كما قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن القرار الوزاري الذي صدر مؤخرًا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكلٍ كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.

وأشار أبو اليزيد، إلى أن ذلك القرار حدد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون في نفس الوقت قريبا منه، فضلًا عن أن يكون مدرجًا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.

وأوضح المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن إجمالي المساحات التي تم إزالتها من الأراضي الزراعية المتعدى عليها منذ يناير 2011، وحتى الآن بلغت حوالي 336 ألفًا و503 حالات، على مستوى الجمهورية، بمساحة إجمالية تتجاوز 18 ألفًا و900 فدان.

أ ش أ