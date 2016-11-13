بدء قبول طلبات راغبي العمل على 468 فرصة عمل بالكويت لمدة 10 أيام

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، ولمدة 10 أيام، في قبول طلبات راغبي العمل على 468 فرصة عمل بكبرى شركات التجارة والمقاولات بالكويت، برواتب تتراوح ما بين 100 إلى 200 دينار كويتي، فضلاً عن توفير السكن، والمواصلات وتذكرة الطيران والإضافي والبدلات طبقًا لقانون العمل الكويتي، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وصرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بأن المهن المطلوبة 200 نجار مسلح براتب 170 دينارًا، و30 “حداد مسلح”، و10 “لحام”، براتب 150 دينارًا، و60 “سقال” “شدة معدنية” براتب 140 دينارًا، و15 كهربائيًا براتب 200 دينار، و3 سباكين براتب 180 دينارًا، وخبرة لهذه المهن 5 سنوات، والسن يتراوح من 25 إلى 45 سنة، فضلًا عن 200 عامل، براتب 100 دينار خبرة “سنتان”، والسن من 21 إلى 40 سنة .

وأضاف سعفان، أن الطلبات تقدم شخصيًا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة، من التاسعة صباحًا ًوحتى الثالثة عصراً، بالسيرة الذاتية، ومرفقًا بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

أ ش أ