تأجيل دعوى الحكومة لوقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير» لـ 8 يناير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العُليا، برئاسة المستشار طارق شبل، اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية طلب منازعة المُقدم من هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والمطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 8 يناير.

وجاء قرار التأجيل، لضم الدعوى مع أخرى، حسبما أفاد مراسلنا.

واستندت هيئة قضايا الدولة – في دعواها – إلى أن حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض بشكلٍ صريح مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العُليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.