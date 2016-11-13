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وزيرة الاستثمار تصل القاهرة عقب تسوية دعوى تحكيم دولي

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وزيرة الاستثمار تصل القاهرة عقب تسوية دعوى تحكيم دولي وزيرة الاستثمار تصل القاهرة عقب تسوية دعوى تحكيم دولي

داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار – أرشيفية

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قادمةً من لندن، عقب زيارةٍ استغرقت ثلاثة أيام، قامت خلالها بالاتفاق المُزمع على التسوية بين شركة “أرسيلور ميتال”، وهيئة التنمية الصناعية في دعوى التحكيم المقدرة قيمتها بـ600 مليون دولار، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أصدر قرارًا – رقم 551 لسنة 2016 – بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار للتفاوض مع شركة “أرسيلور ميتال” الأوروبية ــ الهندية للحديد والصلب، لإنهاء النزاع القانوني القائم بينها والحكومة، بشأن مشروع الصلب في منطقة شمال غرب خليج السويس.

وشكل رئيس الوزراء اللجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية وزير التجارة والصناعة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ووكيل أول وزارة المالية.

وأسند القرار إلى اللجنة التفاوض مع المستثمر الهندي مالك الشركة أو من ينوب عنه، لإنهاء النزاع وتسويته وديًا، مع الأخذ بسعر فائدة سندات الخزانة الأمريكية كسعر استرشادي لحساب الفائدة المتراكمة، وألزم القرار اللجنة بإعداد تقرير بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية، للعرض على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
> وكانت الشركة الهندية ادعت أنها لم تتمكن من ممارسة عملها فى وإقامة مصنع للصلب فيها، رغم حصولها على ترخيص العمل عام 2007، بسبب مشاكل حول تخصيص الأرض وتوفير الطاقة اللازمة للتشغيل، بينما أكدت الهيئة الحكومية أنه لا يوجد ما يمنع الشركة من تنفيذ مشروعها .

 

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