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محافظ المركزي: البنوك جمعت 70 مليار جنيه من شهادات الإيداع الجديدة

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محافظ المركزي: البنوك جمعت 70 مليار جنيه من شهادات الإيداع الجديدة محافظ المركزي: البنوك جمعت 70 مليار جنيه من شهادات الإيداع الجديدة

طارق عامر، محافظ البنك المركزي – أرشيفية

صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بأن البنوك جمعت 70 مليار جنيه من شهادات الإيداع الجديدة، التي طرحتها على خلفية تحرير سعر الصرف.

وأوضح عامر، أن الأوعية الادخارية – مرتفعة العائد – كانت سببًا في الوصول إلى 70 مليار جنيه، متوقعًا ارتفاع حصيلة بيع الدولار إلى 3 مليارات دولار خلال شهر.

يذكر أن طرحت بعض البنوك المصرية – عقب تحرير سعرف الصرف – شهادات استثمار بعوائد وصلت لـ 20%..

وكان البنك المركزي، أعلن – في وقت سابق – تحرير سعر الصرف، وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبًا في البداية، مقارنةً بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار.

 رويترز

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