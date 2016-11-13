محافظ المركزي: البنوك جمعت 70 مليار جنيه من شهادات الإيداع الجديدة

صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بأن البنوك جمعت 70 مليار جنيه من شهادات الإيداع الجديدة، التي طرحتها على خلفية تحرير سعر الصرف.

وأوضح عامر، أن الأوعية الادخارية – مرتفعة العائد – كانت سببًا في الوصول إلى 70 مليار جنيه، متوقعًا ارتفاع حصيلة بيع الدولار إلى 3 مليارات دولار خلال شهر.

يذكر أن طرحت بعض البنوك المصرية – عقب تحرير سعرف الصرف – شهادات استثمار بعوائد وصلت لـ 20%..

وكان البنك المركزي، أعلن – في وقت سابق – تحرير سعر الصرف، وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبًا في البداية، مقارنةً بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار.

رويترز