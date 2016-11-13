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تكريم شركات المقاولات والعمال الفائزين بجائزة «تقدير»

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تكريم شركات المقاولات والعمال الفائزين بجائزة «تقدير» تكريم شركات المقاولات والعمال الفائزين بجائزة «تقدير»

كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، شركات المقاولات والعمال المتميزين الفائزين بجائزة "تقدير" التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إضافة إلى تكريم بعض الشركات العاملة في المنطقتين الحرتين «دافزا وواحة دبي للسيليكون».

وحظيت الجائزة باهتمام واسع من قبل منظمة العمل الدولية، وجهات عالمية أخرى أعربت عن تقديرها لرؤية الجائزة وأهدافها والدعوة إلى اعتمادها كبرنامج عمل لحماية حقوق عشرات ملايين العمال لدى الدول المهتمة.

ويقام الحفل في مركز دبي التجاري العالمي بحضور عدد من الوزراء والسفراء والقناصل والمديرين.

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