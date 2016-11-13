بدء أعمال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث في أبوظبي

انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أبوظبي فعاليات "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث 2016" الذي ينظمه مركز الإمارات اللدراسات بالتعاون مع وزارة الخارجية و "مجلس الأطلسي"، بحضور أكثر من 400 شخصية من الخبراء والسياسيين وصناع القرار من مختلف دول العالم وبأجندة دسمة تطرح للنقاش القضايا الاستراتيجية للمنطقة والعالم.

وفي افتتاح الملتقى الذي يقام في قصر الإمارات، قالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات إن الغاية من تنظيم الملتقى ليس أن يكون "تظاهرة إعلامية أو حملةَ علاقاتٍ عامة، بل ملتقىً للعقول والخبرات من كل الحضارات والتجارب المختلفة" وأن من الأهداف التي يسعى الملتقى لتحقيقها "استشراف خريطةِ تحولاتِ القوة وتوزيعِها في النظام الدولي المتغير، واستثمار حضورِ النخبِ المؤثرةِ في توجيهِ السياسات على المستويَين الإقليمي والدولي لإفادة صناع القرار في أبوظبي مما تطرحه من مبادرات ومشروعات وأفكار، وقراءة المستجدات الإقليمية والدولية على المستويين السياسي/الأمني، والاقتصادي/التنموي".