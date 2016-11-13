ضبط سائق قاد مركبته بدون لوحات في الشارقة



> تمكنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سائق قاد مركبته بشكل متهور على طريق الثاني من ديسمبر، وقد كان يقود المركبة بدون لوحات لكي لا يتم التعرف عليه من قبل رجال الأمن، مشكلاً خطراً على سلامة الآخرين.

وقال العقيد شواف عبدالرحمن مدير إدارة المرور والدوريات، فور ورود بلاغ عن شخص يقود مركبته بطريقة استعراضية ومستهترة بدون أرقام، قامت الإدارة مباشرة بتوجيه الدوريات المرورية بضرورة التعرف على مواصفات المركّبة وتحديد هوية سائقها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

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> وبين العقيد شواف أن أفراد إدارة المرور والدوريات تمكنوا من ضبط المركبة وسائقها في وقت بسيط جداً رغم عدم وجود لوحات للمركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذا النوع من المخالفات الخطرة، وتم حجز المركبة واتخاذ الإجراء اللازم بحق السائق المتهور .

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> وأكد انه وبتوجيهات من قائد عام شرطة الشارقة تتابع القيادة حملتها المرورية لرصد السلوكيات المستهترة التي يمارسها بعض السائقين والتي تشكل خطرا على سلامتهم وسلامة الآخرين ومن أبرزها القيادة المتهورة والسرعة الزائدة.

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> وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور لاستمرار التعاون من خلال الالتزام بقواعد القيادة الصحيحة والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق من قبل بعض السائقين المستهترين .