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سقوط مدنيين فى استهداف قوات الجيش السوري أحياء شرقي حلب

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سقوط مدنيين فى استهداف قوات الجيش السوري أحياء شرقي حلب سقوط مدنيين فى استهداف قوات الجيش السوري أحياء شرقي حلب

ارشيفية

استهدفت قوات الجيش السوري المتمركزة فى ثكنة هنانو شرقي مدينة حلب، منازل المدنيين فى حى الشعار بعدد من قذائف المدفعية، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين، ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) .

وفى مدينة الأتارب بريف حلب الغربي قتلت امرأة وطفلة، وأصيب أكثر من خمسة أشخاص، فى قصف جوي روسي استهدف المدينة بالقنابل العنقودية.

كما استهدف القصف بالصواريخ الفراغية، مدينة دارة عزة وبلدات بشقاتين وخان العسكر وكفر ناها فى الريف الغربي، من جهة أخرى، لقى 13 عنصرا من قوات السورية ومليشياتها مصرعهم، فى ضاحية الأسد غربى مدينة حلب، بعد تقدمهم واستعادة السيطرة على المنطقة.

وبثت غرفة عمليات فتح حلب شريطا مصورا، يظهر ما قالوا إنه استهداف مجموعة لقوات الجيش السورى ومليشياته بصاروخ حراري، أصاب الهدف بدقة وأسفر عن مقتل عدد منهم.

وقالت مصادر لسكاى نيوز إن فصائل الجيش السوري الحر المشاركة فى عمليات درع الفرات شمالى سوريا، أحكمت سيطرتها على سبع قرى شمال مدينة الباب.

وأكدت مصادر ميدانية أن الاشتباكات بين الطرفين أدت إلى مقتل 11 مسلحا من داعش، وتدمير عدد من آليات التنظيم، بينما قالت مصادر أخرى إن داعش نشر مزيدا من مسلحيه على أطراف الباب، استعدادا لمعركة مرتقبة.

أ ش أ

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