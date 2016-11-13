الجيش العراقي يحرر قرية النعمانية في نينوي

سيطرت قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي اليوم الأحد، على قرية “النعمانية” بمحور شمال نهر الزاب الكبير جنوب ناحية النمرود الأثرية بنينوي ورفعت العلم العراقي فيها.

وقال قائد عمليات “قادمون يانينوي” الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، فى تصريح صحفي، أن الفرقة المدرعة التاسعة حررت قرية النعمانية، وكبدت تنظيم “داعش” الإرهابى خسائر بالأرواح والمعدات.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن فجر يوم الاثنين 17 أكتوبر، انطلاق عملية تحرير محافظة نينوي شمالى العراق ومركزها مدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية من سيطرة “داعش”، بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ومقاتلى العشائر و”البيشمركة” الكردية التى تشارك بأربعة آلاف جندي، بمساندة طيران العراق والتحالف الدولي.

ولم تعلن قيادة العمليات المشتركة العراقية تعداد القوات المشاركة فى عمليات “قادمون يانينوي” والتى قدرتها مصادر غربية بحوالى 60 ألف جندي، وأشارت إلى أن “داعش” يمتلك 6 آلاف مسلح داخل مدينة الموصل.