10 ديسمبر.. طعن «صفوت الشريف» ونجليه على حبسهم في «الكسب غير المشروع»

حددت محكمة النقض، اليوم الأحد، جلسة 10 ديسمبر، لنظر الطعن على عقوبة السجن 5 سنوات لـ صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، و10 سنوات لنجله أشرف الهارب وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت – في وقت سابق – بالسجن 5 سنوات لـ”صفوت الشريف”، ونجله إيهاب، فضلًا عن 10 سنوات لنجله أشرف – الهارب – ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

يُشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية الإنتربول.