صور.. المتحدث العسكري: القضاء على 14 تكفيري وتفجير 10 عبوات ناسفة بشمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير، عن القضاء على 14 من العناصر التكفيرية المسلحة بنيران قوات المداهمة خلال اشتباكات شهدتها عدة مناطق بشمال سيناء، بالإضافة إلى تفجير 10 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات، وتدمير عدد من المقار الخاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على كميات من الذخائر ووسائل الإتصال اللاسلكية والملابس العسكرية.

وقال المتحدث العسكري، في بيان عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” اليوم الأحد: “واصلت قوات إنفاذ القانون إحكام قبضتها الأمنية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء، حيث تمكنت القوات مدعومة بعناصر الصاعقة ووحدات من الشرطة المدنية من تدمير منطقة إيواء خاصة بالعناصر التكفيرية والقضاء على (14) من العناصر الإرهابية المسلحة خلال سلسلة مداهمات استهدفت الجيوب والبؤر الإرهابية بعدد من القرى التى تمثل قاعدة انطلاق للعناصر التكفيرية بقطاعي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء”.

وأضاف البيان: “وشهدت المواجهات الأمنية تبادلاً مكثفاً لإطلاق النيران بين قوات انفاذ القانون والعناصر الإرهابية التى تحصنت داخل مجموعة من الخنادق والملاجئ المحصنة بالبنايات ومناطق الزراعات، ونجحت القوات فى القضاء على هذه العناصر واكتشاف وتدمير (5) ملاجئ مجهزة للإعاشة وإنتاج النيران ضد قوات المداهمة، وتدمير (5) بيارات تستخدمها هذه العناصر فى الإختباء والتجهيز لعملياتها الإرهابية، وتفجير (10) عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك.

واختتم البيان: “كما تم تدمير سيارة دفع رباعى مسلحة و(4) عربات أنواع ودراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية، وتدمير عدد من المقار الخاصة بهذه العناصر عثر بداخلها على كميات من الذخائر ووسائل الإتصال اللاسلكية والملابس العسكرية ودوائر النسف والتدمير.. وتواصل قوات إنفاذ القانون تعزيز سيطرتها الأمنية الكاملة وفرض طوقاً محكماً لمنع تسرب العناصر الإرهابية المحاصرة فى محيط تلك المناطق”.