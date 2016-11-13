تأجيل أولى جلسات دعوى بطلان انتخابات النقابة العامة للتمريض لـ25 ديسمبر

كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من كمال محمد نجيب، والتى يطالب خلالها بوقف انتخابات النقابة العامة للتمريض لعام 2016، وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها، وبطلان إجراءاتها، لجلسة 25 ديسمبر.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٧٨٨٦ ، ٦٥١٨٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من المستشار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للتمريض عام ٢٠١٦، ووزير الصحة، والنقيب العام للتمريض، بصفتهم.

وقالت الدعوى إن المدعى تقدم للترشح لانتخابات نقابة التمريض فى ٢ يونيو الماضى، على مقعد النقيب، وتم قبول أوراق ترشحه، وطبقا للبند الرابع فى الإعلان والمواعيد، فتقدم الطاعن لاستلام الكشوف الخاصة بالجمعية العمومية النهائية بعد تنقيتها ومطابقتها لجداول المستغلين والمسددين للاشتراكات حتى نهاية عام ٢٠١٥، إلا أن الموظف المختص امتنع عن تسليمه تلك الكشوف دون إبداء أى أسباب، وتم الطعن على القرار، وقضت المحكمة بإلزامه بتسليم المدعى الكشوف، إلا أن هذا الحكم لم ينفذ وامتنعت النقابة عن تنفيذه.