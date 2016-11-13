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بالصور.. مجهولون يسرقون الوحدة المحلية بالحوامدية

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بالصور.. مجهولون يسرقون الوحدة المحلية بالحوامدية بالصور.. مجهولون يسرقون الوحدة المحلية بالحوامدية

>كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للتوصل لهوية مجهولين سرقوا محتويات الوحدة المحلية بالحوامدية وفروا هاربين، وتبين من خلال المعاينة أن المتهمين تمكنوا من الدخول بواسطة تحطيم الأقفال الخاصة بالباب الرئيسيى لمبنى الوحدة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا يفيد تعرض الوحدة المحلية بالحوامدية للسرقة على يد مجهولين.

 

وعلى الفور انتقل المقدم مجدى موسى رئيس مباحث الحوامدية إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة وجود بعثرة بمحتويات المبنى بالإضافة إلى كسر بأقفال الباب الرئيسي، وانتقل وكيل نيابة الحوامدية وبصحبته محمد حسن خبير الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة والفحص، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 


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