القوات البحرية تنقذ 24 سائحا بعد تعطل اللنش الخاص بهم بالبحر الأحمر

كتب زكى القاضى

تمكنت عناصر القوات البحرية، من القبض على بلنصى صيد إيطاليين الجنسية يحملان أسماء "جيت ليبريمو" و "جوليا بيتش" ، أثناء قيامهما بالصيد بدون تصريح داخل المياه الاقليمية المصرية ، ويحملان على متنهما 14 فرد من جنسيات مختلفة تم تحويلهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح بيان صادر صباح اليوم ، بأن عناصر القوات البحرية المكلفة بتأمين نطاق البحر الأحمر، نجحت فى إنقاذ يخت سياحى على متنه 24 سائح من جنسيات مختلفة وطاقم اللنش المكون من (9) أفراد مصريين .

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء بعد تعطل ماكيناته جنوب ساحل مرسى علم ،و تلقت قاعدة البحر الأحمر البحرية إشارة استغاثة تفيد بتعطل ماكينات يخت سياحى يدعى "دايفنج سيتى".

و صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع إحدى وحدات القوات البحرية المكلفة بتأمين ساحل البحر الأحمر للوصول بأقصى سرعة إلى موقع اليخت العاطل ، وتنفيذ أعمال الإنقاذ ، وإخلاء الأفراد وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم، وقطر اليخت إلى القاعدة البحرية ، وسط إشادة بالغة من السائحين، الذين عبروا عن امتنانهم للاستجابة الفورية من قبل عناصر الإنقاذ ، وسرعة الوصول لموقع اليخت .