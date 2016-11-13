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القوات البحرية تنقذ 24 سائحا بعد تعطل اللنش الخاص بهم بالبحر الأحمر

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القوات البحرية تنقذ 24 سائحا بعد تعطل اللنش الخاص بهم بالبحر الأحمر القوات البحرية تنقذ 24 سائحا بعد تعطل اللنش الخاص بهم بالبحر الأحمر

>كتب زكى القاضى

تمكنت عناصر القوات البحرية،  من القبض على بلنصى صيد إيطاليين الجنسية يحملان أسماء "جيت ليبريمو" و "جوليا بيتش" ، أثناء قيامهما بالصيد  بدون تصريح داخل المياه الاقليمية المصرية ،  ويحملان على متنهما 14 فرد من جنسيات مختلفة تم تحويلهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح بيان صادر صباح اليوم ، بأن  عناصر القوات البحرية المكلفة بتأمين نطاق البحر الأحمر، نجحت  فى إنقاذ يخت سياحى على متنه 24 سائح من جنسيات مختلفة وطاقم اللنش المكون من (9) أفراد مصريين .

وأشار البيان إلى أن  ذلك جاء بعد تعطل ماكيناته جنوب ساحل مرسى علم ،و تلقت قاعدة البحر الأحمر البحرية إشارة استغاثة تفيد بتعطل ماكينات يخت سياحى يدعى "دايفنج سيتى".

و صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة  بدفع إحدى وحدات القوات البحرية المكلفة بتأمين ساحل البحر الأحمر للوصول بأقصى سرعة إلى موقع اليخت العاطل ، وتنفيذ أعمال الإنقاذ ، وإخلاء الأفراد وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم، وقطر اليخت إلى القاعدة البحرية ، وسط إشادة بالغة من السائحين، الذين عبروا عن امتنانهم للاستجابة الفورية من قبل عناصر الإنقاذ ، وسرعة الوصول لموقع اليخت .

 

 

 

 

 


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