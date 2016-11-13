«هيومن رايتس ووتش» تتهم البشمركة بارتكاب جرائم حرب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الأحد، إن قوات البشمركة الكردية دمرت بشكل غير قانوني منازل وقرى عربية في شمالي العراق خلال العامين الأخيرين، الأمر الذي قد يرقى إلى جريمة حرب.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن الانتهاكات التي وقعت بين سبتمبر 2014 ومايو 2016 في 21 بلدة وقرية داخل مناطق متنازع عليها بمحافظتي كركوك ونينوي انتهجت” نمطا من عمليات الهدم غير القانونية على ما يبدو”، وفق وكالة “رويترز”.

وهذه المناطق خاضعة رسيما لحكومة بغداد، لكن تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، التي طردت تنظيم داعش الإرهابي من مناطق شمالي العراق كان التنظيم قد استولى عليها في 2014.

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة:” في قرية تلو الأخرى في كركوك ونينوى دمرت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان منازل عرب ولكن ليس (منازل) يملكها أكراد دون غرض عسكري مشروع. الأهداف السياسية لزعماء حكومة إقليم كردستان لا تبرر هدم المنازل بشكل غير مشروع”.

واعتمدت المنظمة في تقريرها على أكثر من 12 زيارة ميدانية ومقابلات مع أكثر من 120 شاهدا ومسؤولا.

ويشير تحليل لصور التقطتها الأقمار الصناعية إلى أن تدمير الممتلكات استهدف السكان العرب بعد فترة طويلة من انتهاء أي ضرورة عسكرية للقيام بمثل هذه الأعمال.