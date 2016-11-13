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"شجع مصر" الهاشتاج الأكثر تداولا على تويتر.. وميدو: "يارب النصر لمصر"

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"شجع مصر" الهاشتاج الأكثر تداولا على تويتر.. وميدو: "يارب النصر لمصر" "شجع مصر" الهاشتاج الأكثر تداولا على تويتر.. وميدو: "يارب النصر لمصر"

>كتبت – شرويت ماهر

احتل هاشتاج "شجع " قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك تزامنا مع المباراة المرتقبة لمباراة منتخب مصر ومنتخب غانا بملعب برج العرب اليوم الأحد فى الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2018 بروسيا.

حاول مغردو تويتر عبر هاشتاج "شجع مصر" الوقوف بجانب وتشجيعه، خاصة فى ظل الخسارة الثقيلة أمام المنتخب الغانى بسداسية مقابل هدف فى منتصف أكتوبر من عام 2013 فى تصفيات مونديال 2014.

وخاض المنتخب الوطنى تصفيات 2014 تحت قيادة الأمريكى بوب برادلى فكانت الأفضل للفراعنة فى التاريخ بعد أن فاز فيها على كل الفرق فى مجموعته ذهابا وإيابا محققا العلامة الكاملة لكنه اصطدم فى نهاية المطاف بالفريق الغانى فى ذهاب الدور النهائى ليخسر فى كوماسى 6-1 ويفوز فى القاهرة 2-1 بهدفى عمرو زكى وجدو.

وكتب إسلام الجالى عبر هاشتاج "شجع مصر" : "النصر إن شاء الله لمصر، شجع بلدك بأعلى صوت"، وشارك بيشوى فايز قائلا: "أديله الضربة القاضية، غانا فرقة فاضية".

وتمنى كيمو فرحة اليوم بفوز منتخب مصر وكتب: "اللهم فرحة مثل فرحة هدف تريكة فى الصفاقس، مثل فرحة الأهلى فى الدقيقة 90، مثل فرحة حسن شحاته فى ماتش الجزائر، اللهم فرحة".

وتابع أحمد مصباح: "منتخب مصر قادر على حصد ال3 نقاط والثأر من هزيمة 2013".

وكتب أحمد رجب: "شجع مصر، يارب ماتخذلونا، نفسى أشوف مصر فى كأس العالم قبل ما أموت".

وطالب أحد رواد تويتر باسم "مصر معشوقتى" الجماهير التشجيع باحترام وكتب على هاشتاج شجع مصر: "عشان نفرح كلنا وتبقى مصر بتفرح بجد أول وتانى وتالت وحتى أخر العمر، مصر تستاهل الفرحة، شجع المنتخب المصرى أمام غانا شجع باحترام".

ومن نجوم الكرة اللذين يساندون المنتخب المصرى اليوم كتب أحمد حسام ميدوعبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "صباح النصر إن شاء الله مصر قادرة على تخطى فريق صعب ولكن دعم الجماهير وإصرار اللاعبين كفيلين بوضع قدم لمنتخبنا فى كأس العالم، يارب النصر".

وكتب الإعلامى خالد الغندور عبر حسابه بتويتر: "يارب نكسب النهاردة محتاجين الفرحة أوى".

ونشر اللاعب محمد ناجى لهدفه فى أحد مباريات المنتخب المصرى والجملة الشهيرة للمعلق على محمد على "عاوز تهده هاتله جدو" وعلق ناجى جدو على الفيديو: "يارب نفرح النهاردة زى فرحة على محمد بالجول ده".

 

من المقرر أن المنتخب المصرى سيخوض مباراة غانا اليوم فى السادسة مساء اليوم، فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

 


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مصر 365

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