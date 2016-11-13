دراسة: استخراج مادة "الكيتوزان" من قشور الجمبرى كمضاد للسرطان

كتبت أمل علام

حصلت الدكتورة سماح لطفى أستاذ الفيروسات والمناعة بالمعهد القومى للأورام على جائزة أفضل بحث "بوستر" خلال انعقاد مؤتمر المعهد القومى للأورام والذى اختتمت أعماله مؤخرا عن النانوتكنولوجى كاتجاه جديد لعلاج السرطان والفيروسات باستخدام نانو الفضة، كما يتم استخراج مادة الكيتوزان من قشور الجمبرى لمنع تكاثر الخلية السرطانية.

وقالت إن هناك أبحاثا تجرى حاليا لاستخراج مادة "الكيتوزان" من قشور الجمبرى على هيئة نانو، والأبحاث أثبتت أن التركيز العالى منه له تأثير على عدم تكاثر خلايا سرطان الثدى وتحميل مواد طبيعية على "الكيتوزان" تزيد من فعاليته ضد السرطان.

وأشارت إلى أن الأبحاث أثبتت أن الذهب المحمل عليه العلاج الكيميائى يزيد من فعالية العلاج ضد سرطان الثدى دون أن يؤثر على الخلايا الطبيعية، ويصبح بذلك نموذجا لتحميل مواد أخرى تزيد من فعاليتها ضد السرطان، موضحا أن الذهب يعمل كناقل للعلاج وآمن، ويزيد من فعالية الدواء دون أن يؤثر على الخلية السرطانية، وهو يعمل كعلاج موجة لمحاربة الخلايا السرطانية .

وأوضحت النتائج الأولية أن حبيبات نانو الفضة لها تأثير كمضاد لفيروس سى، موضحة أن الفضة لها تأثير مضاد لتكاثر فيروس سى، وهى بداية لأبحاث كثيرة أخرى تمتد لفيروسات أخرى ليس لها تطعيم، ويكون لها تأثير قاتل على مرضى السرطان، والأبحاث مستمرة بالمعهد القومى للأورام بوحدة الفيروسات والمناعة بقسم بيولوجيا الأورام.