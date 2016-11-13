«مدبولي»: 4330 حاجزًا دفعوا مقدمات وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا عن معدلات سحب كراسات شروط الـ5706 وحدات سكنية “غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة”، التى طرحتها الوزارة بنظام الإيجار، بـ10 محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهريًا، وكذا معدلات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بمحور النقابات المهنية.

وأعلن مدبولي – وفقًا لبيان صادر اليوم الأحد – أنه تم سحب 13465 كراسة شروط حتى أمس، وشراء كراسات الشروط مستمر، بينما تقدم للحجز، ودفع المقدمات 4330 مواطنًا، والحجز مستمر، طبقًا لما هو مقرر حتى بعد غد الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بمحور النقابات المهنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، فيبلغ عدد من تقدموا للحجز حتى الآن نحو 3500 حاجزًا، من إجمالي 20 ألف وحدة سبق أن وافق مجلس الوزراء على توفيرها بمشروع الإسكان الاجتماعي لأعضاء النقابات المهنية.

وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي:” تلقينا طلبات من بعض النقابات المهنية والمواطنين الراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتمايى بنظام الإيجار بمد فترة الحجز، لإعطائهم فرصة استكمال المستندات المطلوبة للحجز، مشيرةً إلى أنه تم إعداد مذكرة عرض على الوزير، لاتخاذ قرار بشأن مد فترة الحجز”.

وأوضحت عبدالحميد، أن الوحدات المطروحة بنظام الإيجار تتوافر بـ10 محافظات، وهي:”محافظة الإسماعيلية بمنطقتي السماكين والمستقبل، محافظة السويس بمنطقة عتاقة، محافظة القليوبية بمناطق: طوخ، وشبين القناطر، وقليوب، محافظة المنوفية بمناطق:سرس الليان، وقويسنا، ومنوف، وأشمون، محافظة دمياط بمناطق: شطا، وعزبة البرج، والزرقا، محافظة المنيا بمنطقة بنى مزار، محافظة سوهاج بمناطق: المنشأة، وجهينة، وطهطا، وسوهاج، والمراغة، وطما، بجانب 800 وحدة أخرى بمدينة أخميم الجديدة، محافظة شمال سيناء بمنطقة العريش حي السبيل المساعيد، محافظة قنا بمدينة قنا الجديدة، ومحافظة البحيرة بمدينة النوبارية الجديدة.

وأعلنت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن عدد من سددوا القسط الأول “4 آلاف جنيه” من حاجزي الإعلان الثامن “الكراسة الزرقاء”، بلغ حتى الآن نحو 70 ألف حاجزًا، مشيرة إلى أن فروع شركة “فوري” على مستوى الجمهورية مستمرة في تحصيل القسط، حيث تم الاتفاق مع هذه الشركة تيسيرًا على الحاجزين، حيث تنتشر فروعها فى جميع أنحاء الجمهورية، وحتى لا يحدث زحام وتكدس فى فروع بنك التعمير والإسكان.