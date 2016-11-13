للثأر والصدارة.. الفراعنة في مهمة إطفاء «النجوم السوداء» نحو حلم المونديال

كتبت: شيماء حفظي

أحد عشر لاعبًا في المستطيل الأخضر، و55 ألف علم يرفرف في مدرجات برج العرب، ملايين الدعوات تنطلق في سماء المحروسة، أملًا في تحقق حلم مازال يراود خيال المصريين ويداعب أقدام لاعبي المنتخب.

يدخل الفراعنة، مساء اليوم الأحد، اختبار “حياة أو موت”، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال، ثلاث نقاط تعزز بقاء الحلم، أمام منتخب “البلاك ستارز” ليكون جيل الفراعنة على موعد مع التاريخ بتحقيق حلم الوصول إلى مونديال كأس العالم، المقرر إقامته في روسيا عام 2018.

ويدخل منتخب الفراعنة مباراة اليوم أمام منتخب غانا، في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على منتخب الكونغو، فيما تحل غانا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعد تعادلها مع أوغندا سلبيًّا، وتعد المباراة مهمة للمنتخب المصري، حيث أنه في حال الفوز على غانا وحصد الثلاث نقاط، يصل رصيد الفراعنة لـ 6 نقاط، وهو ما يسهل تأهل المنتخب للمونديال.

“قوس الفرعون الصغير.. و22 محاربًا”

يخوض المنتخب المصري، مباراة اليوم، بقائمة أعلن عنها المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني هيكتور كوبر، يضم 23 لاعبًا، تتضمن في صفوفها عشرة لاعبين محترفين، هم : “الفرعون الصغير” محمد صلاح المحترف في نادي روما الإيطالي، أحمد المحمدي لاعب هال سيتي الإنجليزي، واللاعب رمضان صبحي المحترف في ستوك سيتي الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، عمرو وردة لاعب بانايتوليكوس اليوناني، واللاعب عمر جابر لاعب بازل السويسري، محمود حسن تريزيجيه لاعب موسكرون بروفيلز البلجيكي، واللاعب محمد عبد الشافي لاعب الأهلي السعودي.

وجاءت القائمة الكاملة لمنتخب مصر: عصام الحضري، أحمد الشناوي، شريف إكرامي لحراسة المرمى،

وفي خط الدفاع كل من حمادة طلبة، وعمر جابر، وعلي جبر، وأحمد حجازي، ومحمد عبد الشافي، وأحمد دويدار، أحمد فتحي، وفي قلب الوسط المدافع يلعب كل من محمد النني، طارق حامد، وإبراهيم صلاح، وفي قلب الوسط المهاجم: مؤمن زكريا، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، وعبد الله السعيد، رمضان صبحي، وليد سليمان، عمرو وردة، ويقود خط الهجوم كل من باسم مرسي، وحسام باولو.

“في حب الكرة والبلد”

3 ألوان تختلط لتكون علمًا، تراه مرفوعًا أو مرسومًا على الوجه، مؤازة للمنتخب، وعشقًا للساحرة المستديرة، لتتحرك جماهير المنتخب المصري، اليوم إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، مؤازرة منتخب مصر.

ويحضر مباراة مصر وغانا، 55 ألف مشجع، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف من القوات الأمنية التي ستتواجد في المدرجات.

“التاريخ يهزم ذكرى 6/1″

ويستحضر المنتخب المصري، اليوم، تاريخ مباريات المنتخبين “الفراعنة والبلاك ستارز” والتي تصب في صالح المنتخب المصري، فأكثر من عشرين مباراة جمعت الفريقين – رسميًا ووديًا- كان التفوق حليف الفراعنة، حيث فاز المنتخب المصري في اكثر من 9 مباريات، بخلاف مباراة المنتخبين في 2013، والتي فاز فيها منتخب غانا بستة أهداف مقابل هدف سجله اللاعب محمد أبو تريكة، في مباراة الذهاب من الجولة الحاسمة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

ورغم أن المنتخب المصري، حقق فوزًا في مباراة الإياب، بهدفين مقابل هدف، إلا أنه أضاع حلم التأهل إلي نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل لتبدأ في الساعة السادسة، مساء اليوم رحلة جديدة من استاد برج العرب للحاق بمونديال كأس العالم 2018، في روسيا.