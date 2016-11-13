تأجيل الاستئناف على وقف تنفيذ حكم مصرية «تيران وصنافير» لـ 4 ديسمبر

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف على وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، والمطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة ٤ ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لإعلان خالد علي، وباقي الخصوم في الدعوى، حسبما أفاد مراسلنا.

وتنظر المحكمة استئنافين قدمهما المحامي علي أيوب، والمحامي مالك عدلي.

واختصم الاستئناف، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، المحامي أشرف فرحات، والمواطن خيري عبد الفتاح.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت – في وقت سابق – بوقف حكم “مصرية تيران وصنافير” الصادر من محكمة القضاء الإداري.