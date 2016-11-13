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إغلاق السفارة الأمريكية في أفغانستان بعد الهجوم على قاعدة باجرام

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إغلاق السفارة الأمريكية في أفغانستان بعد الهجوم على قاعدة باجرام إغلاق السفارة الأمريكية في أفغانستان بعد الهجوم على قاعدة باجرام

 

السفارة الأمريكية في أفغانستان – أرشيفية

أغلقت السفارة الأمريكية في أفغانستان أبوابها، في أعقاب الهجوم الذي وقع بقاعدة “باجرام” الليلة الماضية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وقالت السفارة – حسبما نقلت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الأحد – إنها ستغلق أبوابها كإجراء وقائي مؤقت.

وكان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قد أدان هذا الهجوم الذي شنته حركة “طالبان” ضد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، لكنه أكد أن ذلك لن يجعل واشنطن تحيد عن سياستها.

ووصف كيري الهجوم بأنه “جبان”، قائلا “إن هذه الأفعال الفردية لن تثنينا عن تنفيذ مهمتنا في أفغانستان”.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمس السبت عن مقتل 4 أمريكيين وإصابة 16 آخرين في تفجير استهدف قاعدة “باجرام”.

أ ش أ

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