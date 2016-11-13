صور.. القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت سياحي فى مرسى علم على متنه 33 فردًا

تمكنت القوات البحرية من إلقاء القبض على بلنصين إيطاليين للصيد بدون تصريح داخل المياه الإقليمية المصرية، كما نجحت فى إنقاذ يخت سياحى جنوب ساحل مرسى علم على متنه 33 فرد من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير، في بيان عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” اليوم الأحد: “استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية تمكنت عناصر القوات البحرية من القبض على بلنصين صيد إيطاليين الجنسية يحملان أسماء “جيت ليبريمو” و “جوليا بيتش” أثناء قيامهما بالصيد بدون تصريح داخل المياه الإقليمية المصرية ، ويحملان على متنهم (14) فرد من جنسيات مختلفة تم تحويلهم إلى جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم”.

وأضاف البيان: “كما نجحت عناصر القوات البحرية المكلفة بتأمين نطاق البحر الأحمر فى إنقاذ يخت سياحى على متنه (24) سائح من جنسيات مختلفة وطاقم اللنش المكون من (9) أفراد مصريين ، وذلك بعد تعطل ماكيناته جنوب ساحل مرسى علم ، وكانت قاعدة البحر الأحمر البحرية قد تلقت إشارة إستغاثة تفيد بتعطل ماكينات يخت سياحى يدعى “دايفنج سيتى” وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع إحدى وحدات القوات البحرية المكلفة بتأمين ساحل البحر الأحمر للوصول بأقصى سرعة إلى موقع اليخت العاطل ، وتنفيذ أعمال الإنقاذ ، وإخلاء الأفراد وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وقطراليخت إلى القاعدة البحرية، وسط إشادة بالغة من السائحين الذين عبروا عن إمتنانهم للإستجابة الفورية من قبل عناصر الإنقاذ ، وسرعة الوصول لموقع اليخت”.