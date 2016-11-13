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ضبط صاحبى مخبزين لتهريبهما 127 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء فى المنوفية

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ضبط صاحبى مخبزين لتهريبهما 127 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء فى المنوفية ضبط صاحبى مخبزين لتهريبهما 127 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء فى المنوفية

>المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث بالمنوفية، من ضبط صاحبى مخبزين بلدى، وذلك لبيعهما 127 طن دقيق مدعم فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد بتحرير القضية رقم 39631 جنح مركز أشمون لسنه 2016 ضد "ك.م" 55 عاما، مسئول عن مخبز بلدى بدائرة المركز، لقيامه بالتصرف فى 1658 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كجم بإجمالى (82.900 طن دقيق بلدى استخراج 82% محققاً أرباح 215540 جنيهاً بدون وجه حق).

 

كما تم تحرير القضية رقم 39632 جنح مركز أشمون لسنة 2016 ضد "م .ح" 49 عاما، مسئول عن مخبز بلدى ملك "ع .م" بدائرة المركز، لقيامه بالتصرف فى 916 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كجم بإجمالى (45.800 طن دقيق بلدى استخراج 82% محققاَ أرباح 119080 جنيها بدون وجه حق).

 

 


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