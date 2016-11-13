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طبيب الفنان “الساحر” محمود عبد العزيز يكشف سبب الوفاة

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طبيب الفنان “الساحر” محمود عبد العزيز يكشف سبب الوفاة طبيب الفنان “الساحر” محمود عبد العزيز يكشف سبب الوفاة

رحل أمس عن عالمنا الفنان الكبير محمود عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، و منذ أعلان خبر الوفاة، تسابق العديد من النجوم و النجمات بنشر نبأ الوفاة يصاحبه دعاء للفقيد الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، و كان قد صدم الجمهور و نشطاء مواقع التواصل أمس فور تلقي الخبر، و تداول النشطاء و صفحات السوشيال ميديا صور و فيديوهات للفنان الراحل.

طوال حياة الفنان الراحل محمود عبد العزيز في الفن، قدم حوالي أكثر من 90 فيلما، حققت كلها النجاح المنتظر، و قدم حوالي أكثر من 15 مسلسل تليفزيوني و إذاعي، و مسرحيات قليلة للغاية.

كانت أشهر فنانة قدمت معه ثنائي ناجح و متميز، هي الفنانة الراحلة معالي زايد، حيث قدما سوياً فيلم الشقة من حق الزوجة، و الذي ناقش من خلاله بعض المشكلات العائلية التي يتعرض لها الأزواج، و لا زال يعرض حتى يومنا هذا.

يعتبر هو أول من اكتشف الفنانة الشابة منة شلبي، و قدمها معه في فيلم الساحر، و الذي تسبب في شهرة واسعة للفنانة الشابة فيما بعد بسبب بعض المشاهد الخاصة بها في الفيلم مع سلوى خطاب و بعض الكلمات المثيرة في الفيلم.

الفنان محمود عبد العزيز متزوج من الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي، و له من الأبناء أثنان، هما الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز الذي قدم الكثير من الأعمال السينمائية و بطولة مطلقة، و الثاني محمد محمود عبد العزيز، و خاض تجارب في التمثيل و لكنه يفضل الإنتاج فقط.

ولد الفنان الراحل محمود عبد العزيز في أحد أحياء محافظة الإسكندرية، و تعلم في مدارسها إلى أن التحق بكلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، و من مسرح الجامعة بدأ في ممارسة هوايته الفنية في التمثيل.

توفي الفنان الراحل في الثاني عشر من نوفمبر عام 2016 بعد صراع طويل مع المرض، و أكد الطبيب المعالج له أن الفنان قد توفي بسبب مرض سرطان العظام، و كان قبل وفاته يجري بعض التحاليل بشكل دوري قبل أن يتمكن المرض منه، رحم الله الفنان الكبير و ألهم ذويه الصبر و السلوان.

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