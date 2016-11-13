طبيب الفنان “الساحر” محمود عبد العزيز يكشف سبب الوفاة

شيماء مصطفى

رحل أمس عن عالمنا الفنان الكبير محمود عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، و منذ أعلان خبر الوفاة، تسابق العديد من النجوم و النجمات بنشر نبأ الوفاة يصاحبه دعاء للفقيد الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، و كان قد صدم الجمهور و نشطاء مواقع التواصل أمس فور تلقي الخبر، و تداول النشطاء و صفحات السوشيال ميديا صور و فيديوهات للفنان الراحل.

طوال حياة الفنان الراحل محمود عبد العزيز في الفن، قدم حوالي أكثر من 90 فيلما، حققت كلها النجاح المنتظر، و قدم حوالي أكثر من 15 مسلسل تليفزيوني و إذاعي، و مسرحيات قليلة للغاية.

كانت أشهر فنانة قدمت معه ثنائي ناجح و متميز، هي الفنانة الراحلة معالي زايد، حيث قدما سوياً فيلم الشقة من حق الزوجة، و الذي ناقش من خلاله بعض المشكلات العائلية التي يتعرض لها الأزواج، و لا زال يعرض حتى يومنا هذا.

يعتبر هو أول من اكتشف الفنانة الشابة منة شلبي، و قدمها معه في فيلم الساحر، و الذي تسبب في شهرة واسعة للفنانة الشابة فيما بعد بسبب بعض المشاهد الخاصة بها في الفيلم مع سلوى خطاب و بعض الكلمات المثيرة في الفيلم.

الفنان محمود عبد العزيز متزوج من الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي، و له من الأبناء أثنان، هما الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز الذي قدم الكثير من الأعمال السينمائية و بطولة مطلقة، و الثاني محمد محمود عبد العزيز، و خاض تجارب في التمثيل و لكنه يفضل الإنتاج فقط.

ولد الفنان الراحل محمود عبد العزيز في أحد أحياء محافظة الإسكندرية، و تعلم في مدارسها إلى أن التحق بكلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، و من مسرح الجامعة بدأ في ممارسة هوايته الفنية في التمثيل.

توفي الفنان الراحل في الثاني عشر من نوفمبر عام 2016 بعد صراع طويل مع المرض، و أكد الطبيب المعالج له أن الفنان قد توفي بسبب مرض سرطان العظام، و كان قبل وفاته يجري بعض التحاليل بشكل دوري قبل أن يتمكن المرض منه، رحم الله الفنان الكبير و ألهم ذويه الصبر و السلوان.

شبكةعيونالإخبارية

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