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مهرجان "كويت السلام- مصر المحبه" ينطلق من شرم الشيخ ديسمبر القادم

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مهرجان "كويت السلام- مصر المحبه" ينطلق من شرم الشيخ ديسمبر القادم مهرجان "كويت السلام- مصر المحبه" ينطلق من شرم الشيخ ديسمبر القادم

>كتب مصطفى عنبر

برعايه رئاسة مجلس الوزراء، تنطلق فعاليات "مهرجان كويت السلام – المحبة"  فى دورته الأولى بمدينه السلام شرم الشيخ، وذلك خلال الفترة من 29حتى 30ديسمبر القادم  بمشاركه الوزارات والهيئات والمؤسسات  فى كلا البلدين.

وأعلنت رئيسة المؤتمر إبرار فيصل المسعود عن الاستعدادات التى تجرى حالياً لاستقبال المهرجان، الذى يعد رسالة تأكيد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين واقتداء وتنفيذاً  لتوجيهات الشيخ صباح الأحمد الصباح،أمير الكويت، لدعم مصر فى كافه المجالات.

وأضافت المسعود فى تصريحات صحفية، أن العلاقات الكويتية المصريه  تعد علاقات نموذجية يحتذى بها  في (الاقتصاد - السياسة - الثقافة - الفنون – السياحة والمشاريع الشبابية الصغيرة)

وثمنت المسعود جهود الجهات المصرية وعلى رأسها مجلس الوزراء ووزارة الخارجيه ووزارة الدفاع لدعمها وحرصها على المشاركه بالمؤتمر  الذى يستهدف  دعم  أرض الكنانة على كافة المستويات

وأضافت أن هناك العديد من جهات القطاعين الحكومي والخاص فى كلا البلدين أعلنت مشاركتها حتى الآن وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المشاركه من الكويت 7جهات ومن مصر  9 جهات بالإضافه إلى العديد من شركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة ودعت المسعود كافة الجهات من كلا البلدين للمشاركه فى هذا المهرجان الذى يعد بمثابه ملحمة كويتيه فى حب مصر

وأعلنت المسعود أن المهرجان هو انطلاقة استثمارية جديدة بين البلدين، حيث سيكون هناك تعاون اقتصادي استثمارى من خلال إقامة مشاريع صغيرة تستهدف حل بعض مشاكل البطالة في مصر وذلك من خلال تواجد العديد من المستثمرين الكويتيين في وقت المهرجان للوقوف على اختيار المشاريع الشبابية الناجحة التي تحتاجها مصر الفترة المقبلة.

كما  يتضمن المهرجان عرض للمنتجات التراثية والحرفيه الكويتية والمصريه، وكذلك عروض للفنون الشعبية  الفلكلورية وعروض لاشهر مصممي الأزياء من البلدين ،، كما سيشارك  مزيج  من الأصوات العذبة الفنية الكويتية المصرية لإقامة أمسيات غنائية طربية في حب مصر، وتقام الفعاليات فى أشهر منطقه سياحيه بشرم الشيخ "خليج نعمه "

وتهدف رسالة المهرجان الى تشجيع عودة وانتعاش السياحه المصرية والتى تعد مصدر رئيسى، من مصادر الدخل القومى لمصر وإبراز الوجه التراثى والتقافى والفنى لكلا البلدين من خلال فعاليات المهرجان.

 

 


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