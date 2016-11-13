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وزير الإسكان: مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بـ4 مدن جديدة

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وزير الإسكان: مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بـ4 مدن جديدة وزير الإسكان: مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بـ4 مدن جديدة

الدكتور مصطفى مدبولي – وزير الإسكان – أرشيفية

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بـ4 مدن جديدة، بجانب 4 مدن سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي، بخلاف 13 مدينة تم التنفيذ بها، موضحاً أن هذه المراكز تتيح خدمة الشباك الواحد، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يحقق الشفافية فى التعامل.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، مدير مركز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إنشاء هذه المراكز للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى ميكنة أنظمة العمل بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها، والتحول التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، مضيفة أن سياسة الهيئة تهدف إلى التيسير على المواطنين، وتقديم الخدمات بصورة حضارية تحقق كافة عوامل التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والتى من أهم محاورها شعور المواطن بالانتماء للمجتمع العمراني الذى يعيش فيه.

وأكدت أن مراكز خدمة المواطنين تم تنفيذها وتأثيثها على أعلى مستوى، لتوفر أعلى مستوى من الخدمة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية، وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها، بالسرعة والجودة المطلوبتين.

 

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