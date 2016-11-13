قوات النظام السورى تستعيد السيطرة على أحياء غرب حلب

دمشق (أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية السورية تمكنت من السيطرة على العديد من الأحياء الواقعة غرب حلب والتى كانت قد خسرتها خلال الأسابيع الماضية.

وقال مدير المرصد السورى، رامى عبد الرحمن- فى تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأحد، أن النظام السورى الآن حصن العديد من أحياء حلب الغربية، وأوقف أى أمل للفصائل المقاتلة من خارج حلب من فك الحصار على أحياء حلب الشرقية".

وكانت قوات النظام قد استعادت السيطرة على ضاحية الأسد وحاجزى الصورة والساتر ومنطقة منيان ومعمل الكرتون ليعيد هذا التطور الوضع فى المنطقة إلى ما كان عليه قبل حملة المعارضة السورية لكسر حصار الأحياء الشرقية.