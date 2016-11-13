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وزير الطاقة السعودي يزور الجزائر لإجراء محادثات بشأن «أوبك»

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وزير الطاقة السعودي يزور الجزائر لإجراء محادثات بشأن «أوبك» وزير الطاقة السعودي يزور الجزائر لإجراء محادثات بشأن «أوبك»

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

قال مصدر بقطاع الطاقة، إن وزير الطاقة السعودي يزور الجزائر لإجراء محادثات بشأن سياسة أوبك مع نظيره الجزائري نور الدين بوطرفة، حيث اتفقا على ضرورة تحديد موعد جديد لمحادثات اللجنة الفنية.

وأضاف المصدر الجزائري -لوكالة رويترز- إن الوزيرين اتفقا على الالتزام باتفاق سبتمبر، الذي تم التوصل إليه في الجزائر بشأن تخفيضات الإنتاج.

وأكد المصدر “اتفقنا أيضا على تحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة العليا للخبراء الذي كان مقررا له 25 نوفمبر، الموعد الجديد 21 نوفمبر”.

يجري أعضاء أوبك محادثات للاتفاق على تفاصيل خفض الإنتاج.

كانت أوبك اتفقت خلال اجتماع بالجزائر في سبتبمر، على تخفيضات أولية متواضعة لإنتاج النفط في أول اتفاق من نوعه منذ 2008 مع منح وضع خاص لليبيا ونيجيريا وإيران الذين تأثر إنتاجهم بالحرب والعقوبات.

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