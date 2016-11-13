مقتل 8 في اشتباكات بين جيش ميانمار ومسلحين من الروهينجيا

قالت وسائل إعلام رسمية في ميانمار يوم الأحد إن 8 أشخاص قتلوا وألقي القبض

على 36 آخرين في اشتباكات بين الجيش ومن تعتقد الحكومة أنهم مقاتلون مسلمون من الروهينجا في شمال ولاية راخين وذلك في أكبر تصعيد للصراع الدائر منذ شهر.

ووقعت الاشتباكات يوم السبت في قرى بشمال راخين مما أسفر عن مقتل ضابط وجندي. وبعد ذلك تم العثور على جثث ستة مهاجمين بينما ألقي القبض على 36 شخصا يعتقد أنهم خاضوا الاشتباكات.

وبحسب رويترز قالت صحيفة (جلوبال نيو لايت أوف ميانمار) إن نحو 60 مهاجما مسلحين بالبنادق والسكاكين والرماح نصبوا كمينا لقوات الحكومة صباح السبت، وأضافت أن الجيش رد على إطلاق النار وطلب تعزيزات من طائرات هليكوبتر عسكرية بسبب قلة عدد الجنود مقارنة بالمهاجمين.

ومنذ التاسع من أكتوبر يتدفق الجنود على ولاية راخين قرب الحدود مع بنجلادش بعد أن نفذت جماعة مسلحة من الروهينجا تعتقد الحكومة أن لها صلة بإسلاميين في الخارج هجمات منسقة على عدة مواقع حدودية.