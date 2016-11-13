علاجات منزلية لمشكلة التواء الكاحل.. أهمها الملح الإنجليزى والكمادات

كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" علاجات منزلية فعالة توفر الإغاثة الفورية عند التعرض لالتواء الكاحل، حيث إنها تحد من الآلام الناتجة عن الالتواءالمفاجئ وتتضمن الآتى:

1.وضع كمادات باردة:

وفقا للتقرير فإن وضع الكمادات الباردة هى واحدة من أفضل العلاجات المنزلية لعلاج مشكلة التواء الكاحل والألم الناتج عنها، ويكون ذلك بوضع بضع مكعبات من الثلج على الكاحل لمدة من 5 إلى 10 دقائق، ومن الأفضل القيام بذلك حوالى من 4 إلى 5 مرات فى اليوم حتى يتم التغلب على الألم.

2. الملح الإنجليزى:

فهذا يعد علاجا آخر لمشكلة التواء الكاحل، وذلك من خلال إضافة من 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من الملح الإنجليزى إلى إناء به ماء دافئ ونقع القدم لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، والقيام بتدليك الكاحل بحركات دائرية وحافظ على القيام بذلك حوإلى من 2 إلى 3 مرات فى اليوم، فإنه قد يوفر الإغاثة ألفورية عند التعرض لمشكلة التواء الكاحل.