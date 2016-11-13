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علاجات منزلية لمشكلة التواء الكاحل.. أهمها الملح الإنجليزى والكمادات

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علاجات منزلية لمشكلة التواء الكاحل.. أهمها الملح الإنجليزى والكمادات علاجات منزلية لمشكلة التواء الكاحل.. أهمها الملح الإنجليزى والكمادات

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" علاجات منزلية فعالة توفر الإغاثة الفورية عند  التعرض لالتواء الكاحل، حيث إنها تحد من الآلام الناتجة عن الالتواءالمفاجئ وتتضمن الآتى:

 

1.وضع كمادات باردة:

وفقا للتقرير فإن وضع الكمادات الباردة هى واحدة من أفضل العلاجات المنزلية لعلاج مشكلة التواء الكاحل والألم الناتج عنها، ويكون ذلك بوضع بضع مكعبات من الثلج على الكاحل لمدة من 5 إلى 10 دقائق، ومن الأفضل القيام بذلك حوالى من 4 إلى 5 مرات فى اليوم حتى يتم التغلب على  الألم.

 

2.  الملح الإنجليزى:

فهذا يعد علاجا آخر لمشكلة التواء الكاحل، وذلك من خلال إضافة من 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من الملح الإنجليزى إلى إناء به ماء دافئ ونقع القدم  لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، والقيام بتدليك الكاحل بحركات دائرية وحافظ على القيام بذلك حوإلى من  2 إلى 3 مرات فى اليوم، فإنه قد يوفر الإغاثة ألفورية عند التعرض لمشكلة التواء الكاحل.


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