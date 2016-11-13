الشرطة الأمريكية: إطلاق نار في مركز للتسوق بنيويورك

أعلنت الشرطة الأمريكية وقوع إطلاق نار بمركز للتسوق قرب مدينة “ألباني” في ولاية نيويورك .

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم (الأحد) أنه لم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا, مشيرة إلى أن سماع دوي إطلاق النار أصاب المتواجدين داخل مركز “كروس جايتز” بحالة من الفزع ودفعهم إلى الخروج بسرعة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه تم نشر العشرات من الضباط الذين يحملون أسلحة هجومية بموقع المركز التجاري في بلدة جيلدرلاند”, وذلك تحسبا لاستمرار تواجد منفذ إطلاق النار بالداخل.

من جانبها, أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إغلاق كل المداخل المؤدية إلى المركز التجاري.

أ ش أ