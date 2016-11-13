«الرئاسة» تستضيف «شباب الأحزاب» في لقاء حول العمل التطوعي

استضافت رئاسة الجمهورية اليوم الأحد لقاء بمجموعة من شباب الأحزاب السياسية تمثل 25 حزبا لعرض رؤية مبدئية لورقة عمل سياسية مشتركة حول آليات ومحاور سياسات العمل التطوعي، وذلك استمرارا لتواصل مؤسسة الرئاسة مع مجموعة من شباب الأحزاب السياسية للتنسيق في وضع برامج وسياسات لتفعيل قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب المتعلقة بنشر ثقافة العمل التطوعي وتبني أولى مشروعاتها القومية للقضاء على الأمية تحت شعار “مصر بلا أمية”.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن شباب الأحزاب السياسية المشاركين في الاجتماع استعرضوا رؤى هادفة تتسم بالفاعلية والإبداع، وعكست أطروحاتهم السياسية إسهاما حقيقيا في تحقيق الأهداف والسياسات المستقبلية لأدوات العمل التطوعي.

واتفق الشباب الحاضرون على صياغة وبلورة خطط شاملة قصيرة وطويلة المدى خلال 15 يوما يعقبها لقاء موسع بالتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية بملف العمل التطوعي وتحت رعاية رئاسة الجمهورية.

أ ش أ