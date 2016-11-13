كيري يدين الهجوم على قاعدة أمريكية في أفغانستان

أدان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري،اليوم الأحد، الهجوم الذي شنته حركة طالبان ضد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، مؤكدا أن ذلك لن يجعل واشنطن تحيد عن سياستها.

ووصف كيري،في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية،الهجوم بأنه “مقيت وجبان”، وقال إن “هذه الأفعال الفردية لن تثنينا عن تنفيذ مهمتنا في أفغانستان” ، وأضاف أن “هذا الهجوم يسلط الضوء على السبب الذي يجعلنا نقاتل جميعا من أجل تحقيق الاستقرار والسلام”.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت أمس أن أربعة أمريكيين بينهم جنديان قتلوا في تفجير استهدف قاعدة باجرام، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان ، وأوضح وزير الدفاع آشتون كارتر أن عدد المصابين بلغ 16 جنديا أمريكيا.

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