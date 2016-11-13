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وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جنوب غربي باكستان

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وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جنوب غربي باكستان وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جنوب غربي باكستان

وزارة الخارجية – أرشيفية

أدان بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش يوم 12 الجاري، واستهدف مزار شاه نوراني بمحافظة بلوشستان في جنوب غربي باكستان، ما أسفر عن وفاة نحو 52 شخصًا وإصابة العشرات.
> وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- وفقًا للبيان – عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومؤكدًا على وقوف حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة ظاهرة الإرهاب.

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