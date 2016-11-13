نتنياهو: اغتيال «رابين» كان سياسيًا ومريعًا ويستحق التنديد

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اغتيال رئيس الوزراء الراحل يتسحاق رابين هو اغتيال سياسي مريع يستحق التنديد من الجميع.

وأكد نتنياهو، طبقا لراديو (صوت إسرائيل) اليوم الأحد،أن هناك محاولات لتزييف الحقيقة التاريخية من خلال اتهامه بالتحريض الذي سبق الاغتيال.

ومن جانبها، أشارت النائبة ميخال ميخائيلي من المعسكر الصهيوني إلى أن رئيس الوزراء انتظر أسبوعا كاملا ليرد على تفوهات رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان الذي قال إن اغتيال رابين لم يكن اغتيالا سياسيا.

ومن المقرر أن تحيي إسرائيل اليوم ذكرى اغتيال رابين حيث ستقام مراسم إحياء الذكرى المركزية في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في مقبرة جبل هرتصل بالعاصمة، وفي الساعة الخامسة مساء يعقد الكنيست جلسة خاصة بكامل هيئتها بهذه المناسبة، كما ستقام في أماكن مختلفة مراسم وفعاليات لإحياء الذكرى.

أ ش أ