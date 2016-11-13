"العلاقات بين مصر ولبنان".. ندوة بالقنصلية اللبنانية بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تنظم القنصلية اللبنانية بالإسكندرية،اليوم الأحد، محاضرة بعنوان "العلاقات بين مصر ولبنان فى عهد محمد على"، تلقيها الدكتورة ميرفت عطالله، ضمن فعاليات أيام التراث السكندرى الذى ينظمها مركز الدراسات السكندرية التابع للقنصلية الفرنسية، كما تتضمن الفعالية جولة داخل القنصلية.

يذكر أن الحكومة اللبنانية أنشأت قنصلية لبنان بالإسكندرية فى 23 مايو عام 1945، بموجب المرسوم رقم 3239 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 12 بتاريخ 30 مايو 1945، بعد أقل من سنتين من تاريخ استقلال لبنان فى 22 نوفمبر 1943، مما يدل على أهمية تلك الفترة للوجود اللبنانى فى المدينة، وتناوب على القنصلية 22 قنصلا من تاريخ التأسيس.