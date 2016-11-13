أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«كلينتون» تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتسبب في خسارتها

Google+ Print
«كلينتون» تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتسبب في خسارتها «كلينتون» تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتسبب في خسارتها

هيلاري كلينتون

أرجعت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون خسارتها إلى قرار مكتب التحقيقات الفيدرالية بإعادة فتح التحقيقات حول الرسائل الإلكترونية الخاصة بها.

وبحسب وكالة أنباء “آسوشيتد برس” قال مساندون لحملة كلينتون إن المرشحة الديمقراطية أكدت أنها كانت الأوفر حظا للفوز بالانتخابات حتى يوم 28 أكتوبر حينما أرسل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي خطابًا إلى الكونجرس الأمريكي يعلن فيه إعادة فتح التحقيقات حول استخدامها البريد الإلكتروني الخاص بها خلال توليها منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة.

وخسرت كلينتون يوم الثلاثاء الماضي الانتخابات الرئاسية أمام منافسها الجمهوري دونالد ليخلف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي