«كلينتون» تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتسبب في خسارتها

أرجعت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون خسارتها إلى قرار مكتب التحقيقات الفيدرالية بإعادة فتح التحقيقات حول الرسائل الإلكترونية الخاصة بها.

وبحسب وكالة أنباء “آسوشيتد برس” قال مساندون لحملة كلينتون إن المرشحة الديمقراطية أكدت أنها كانت الأوفر حظا للفوز بالانتخابات حتى يوم 28 أكتوبر حينما أرسل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي خطابًا إلى الكونجرس الأمريكي يعلن فيه إعادة فتح التحقيقات حول استخدامها البريد الإلكتروني الخاص بها خلال توليها منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة.

وخسرت كلينتون يوم الثلاثاء الماضي الانتخابات الرئاسية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب ليخلف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.