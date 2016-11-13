ضبط 5 أطنان أرز أبيض قبل بيعه بالسوق السوداء بالبحيرة

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصرجودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم السبت، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 5 أطنان أرز أبيض قبل بيعه بالسوق السوداء.

وشن رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مركز لتعبئة الأرز الأبيض "بدون ترخيص" بمدينة شبراخيت وبحوزته 140، 5 طن أرز أبيض وتحرر المحضر 1123 جنح مركز شبراخيت.