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مصدر قضائى : "التحكيم" يسوى 14 قضية ضد مصر خلال العام الجارى

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مصدر قضائى : "التحكيم" يسوى 14 قضية ضد مصر خلال العام الجارى مصدر قضائى : "التحكيم" يسوى 14 قضية ضد مصر خلال العام الجارى

>كتبت هدى أبو بكر

كشف مصدر قضائى، أن قطاع فض منازعات التحكيم بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهتيتى، نجح فى تسوية 14 قضية منازعات تحكيمية خلال العام الحالى، تخص عدد من المشروعات لبعض الشركات المحلية والأجنبية، والتى تتخطى قيمتها الاستثمارية عدة مليارات من الجنيهات

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن هذه القضايا كانت مقامه ضد خلال سنة، وتشمل هذه التسويات شركات مثل الفطيم للتنمية العقارية، وشركة سونكر لتموين السفن، وشركة شنغهاي الصينية للمقاولات، بالإضافة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني "مشروع مدينتي"، وكذا قامت بتسوية 3 منازعات أخرين مقامة من شركة بوابة الكويت، وشركة النظافة الإيطالية، وغيرها.

 

 

 


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