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نائب المحكمة الدستورية يسافر ألمانيا لحضور جلسات الحوار مع قضائها

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نائب المحكمة الدستورية يسافر ألمانيا لحضور جلسات الحوار مع قضائها نائب المحكمة الدستورية يسافر ألمانيا لحضور جلسات الحوار مع قضائها

المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا

توجه المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، إلى ألمانيا وفرنسا، صباح اليوم الأحد، بصفته أمين عام اتحاد المحاكم الدستورية العربية، وذلك لحضور جلسات الحوار مع قضاة المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، ونخبة من قضاة المحاكم العليا في ألمانيا.

وتشمل الزيارة مجلس النواب الاتحادي (بوندستاج) ووزارة العدل بولاية (بافاريا) الألمانية، ووزارة الداخلية الاتحادية، ورابطة القضاة الألمانية، والمحكمة المالية الاتحادية، ثم زيارة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمدينة (ستراسبوج) في فرنسا.

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