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الرئاسة الكورية: لا يمكن تجاهل التظاهرات الشعبية

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الرئاسة الكورية: لا يمكن تجاهل التظاهرات الشعبية الرئاسة الكورية: لا يمكن تجاهل التظاهرات الشعبية

 

البيت الأزرق – أرشيفية

ناقش مستشارو الرئاسة الكورية الجنوبية التدابير بما يتعلق بالمظاهرات الشعبية على ضوء الشموع الأخيرة التي جرت أمس السبت وسط العاصمة سيول، في اجتماع رأسه رئيس سكرتارية الرئاسة هان كوانج-أوك في تمام الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم.

ويتوقع المراقبون أن الرئيسة بارك يمكن أن تخاطب الأمة للمرة الثالثة بعد أن كانت قد أدلت بخطابيها الأول والثاني في يوم 25 من الشهر الماضي و4 من الشهر الجاري.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قال مسؤول في الرئاسة إن المكتب الرئاسي لا يمكن أن يتجاهل الرأي العام الغاضب في الوقت الذي شارك فيه معظم المرشحين الرئاسيين الأوفر حظا عن القوى المعارضة في المظاهرات للمطالبة بتنحي الرئيسة بارك عن السلطة.

 

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