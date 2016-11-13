قنصل مصر في «بورسودان»: علاقاتنا مع السودان شهدت تقدمًا إيجابيًا خلال حكم السيسي

أكد السفير هاني بسيوني، قنصل مصر في مدينة بورسودان السودانية، أن العلاقات المصرية السودانية قوية ومتينة وتاريخية، مشيرًا إلى أنها شهدت تقدمًا إيجابيًا كبيرًا في مختلف المجالات، في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعلاقة الطيبة التي تجمعه بالرئيس السوداني عُمر البشير.

وأعلن بسيوني – في تصريح اليوم الأحد – أنه في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين، ودعمًا للتواصل الثقافي بين الشعبين الشقيقين، وصلت إلى مدينة بورسودان، الفرقة القومية للفنون الشعبية من مصر، للمشاركة في مهرجان السياحة والتسوق السنوي العاشر بولاية البحر الأحمر السودانية، والذي يتم تنظيمه خلال الفترة من 15 نوفمبر الجاري وحتى 9 من شهر يناير المقبل.

وأوضح القنصل المصري، أن الفرقة القومية للفنون الشعبية سوف تقدم عروضها في الفترة من 15-18 من نوفمبر الجاري في استاد مدينة بورسودان، وأنها تجري حاليًا التدريب اللازم وبروفات للعروض التي ستقدمها، موضحًا أن جميع العروض مفتوحة للجمهور السوداني والجاليات العربية والأجنبية.

أ ش أ