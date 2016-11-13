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وداعاً الساحر .. محمود عبد العزيز

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الأحد 13-11-2016 02:04

توفي منذ قليل، الممثل القدير محمود عبد العزيز، عن عمر ناهز 70 عاماً، بعد صراع مع المرض دام طويلاً وانتهى بدخوله في غيبوبة بمستشفى الصفا بالمهندسين، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد الدفن والجنازة.

                           

الراحل محمود عبد العزيز، عانى طوال الأشهر الماضية  من تدهور الجهاز المناعي بسبب مضاعفات إصابته بالأنيميا، وفرضت أسرته حصاراً حول حقيقة وضعه الصحي، وتردد أنه مصاب بضعف بالعمود الفقري، يمنعه من مغادرة المستشفى.

 

كما تردد أنه مصاب بأورام ليفية في اللثة، وتم الإتفاق على نقله للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال اجراءات العلاج، ولكن حالته الصحية لم تسمح.

 

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سيدتي