لكمة قاسية وجهها محمد علي كلاي لـ دونالد ترامب قبل وفاته

نشر موقع "العربية نت" صوراً تظهر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب Donald Trump كان أحد عشاق أسطورة الملاكمة العالمي الراحل محمد علي كلاي الذي توفي هذا العام عن عمر يناهز 74 عاماً، وبينهما علاقة ممتدة على مدار أكثر من 35 عاماً، كما أن ترامب حصل على جائزة كلاي التشجيعية عام 2007.

وقال ترامب في وقت سابق أن شخصية كلاي على الحلبة كانت تختلف كثيراً عن شخصيته خارجها فهو على الحلبة كان شرساً، لكنه خارجها كان من ألطف الرجال الذين عرفهم بل كان مرهف الحس وشاعراً رائعاً وإنساناً كريماً.

ولكن يبدو أن كلاي غضب من صديقه ترامب بعدما أطلق الأخير تصريحاته النارية عن المسلمين ودعوته إلى حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة مما دعا محمد علي كلاي آنذاك للرد عليه في بيان ناري اعتبره الكثيرون بمثابة لكمة قوية من كلاي لصديقه المرشح الجمهوري، مؤكدا بأنه مسلم وليس هناك في الإسلام ما يبيح قتل الأبرياء بأي مكان في العالم.

ووجه كلماته لترامب قائلاً: "يجب على القادة السياسيين في الولايات المتحدة أن يشرحوا للناس حقيقة الدين الإسلامي وعدم استغلال بعض التصرفات من قبل بعض المتطرفين لكسب شعبية على حساب الغالبية المسلمة المعتدلة".

وعندما سئل ترامب عن هذا البيان لصديقه محمد علي كلاي نفى لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن يكون كلاي كان يقصده قائلاً: "لا أعتقد أنه كان يقصدني ولم يذكر اسمي أو أي شيء يخصني".

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