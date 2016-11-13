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الوصية الأخيرة لمحمود عبد العزيز .. الدفن بمسقط رأسه

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الأحد 13-11-2016 03:46

تنفيذاً لوصيته الأخيرة بالعودة ولو بالجسد فقط لمسقط رأسه الإسكندرية، وأن يدفن بمقابر عائلته، قررت أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز أداء صلاة الجنازة يوم غد الأحد بمسجد الشرطة بحي الشيخ زايد بعد صلاة الظهر، على أن يتوجه الجثمان مباشرة للإسكندرية، للدفن هناك.

أسرة الفنان الراحل اجتمعت بالكامل بمستشفى الصفا، ومعها وفد من نقابة المهن التمثيلية لإنهاء إجراءات تصريح الدفن، وحجز قاعة مسجد الشرطة، وتم الإتفاق على أداء صلاة الجنازة مبكراً بمسجد الشرطة، حتى تتمكن العائلة من السفر بالجثمان سريعاً للدفن بمحافظة الإسكندرية مسقط رأسه، قبل حلول المغيب، على أن يتم تحديد موعد ومكان تقبّل العزاء لاحقاً.

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سيدتي