رئيس وزراء باكستان يدين تفجير استهدف ضريحا في بلوشستان

أدان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف التفجير الذي استهدف مساء أمس ضريحا نائيا في ولاية بلوشستان (جنوبي باكستان) وأدي إلي مقتل 52 شخصا وجرح مئة آخرين على الأقل.

وطالب شريف، طبقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم “الأحد”، بالإسراع في تقديم جهود الإنقاذ.

من جانبه، قال رئيس حزب حركة “إنصاف” المعارض عمران خان “إن الهجوم استهدف قلب مجتمعنا”.

بدوره، أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف ضريح “شاه نوراني” الصوفي، الذي يبعد بنحو 100 كم شمالي مدينة كراتشي، في ولاية بلوشستان.

وتواجه جهود الإنقاذ والإسعاف صعوبة في الوصول إلى الضريح الذي يرتاده صوفيون لوجوده في منطقة جبلية وعرة.

أ ش أ