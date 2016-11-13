«هوندا» تتوقع زيادة إنتاجها من طائرات رجال الأعمال

كشف “فوجينو ميشيماسا”، الرئيس التنفيذي لشركة هوندا للطائرات، أن “هوندا موتور” تتوقع زيادة إنتاجها من طائرات رجال الأعمال في السنوات المقبلة، كجزء من خطتها لتطوير هذه الصناعة المتنامية.

وقال “ميشيماسا”، للصحفيين في مصنع هوندا في بولاية نورث كارولينا الأميركية، إن الشركة تنتج سنويًا 36 طائرة لرجال الأعمال، معربًا عن أمله في إنتاج 80 طائرة بحلول مارس 2019.

وأضاف: “بحلول نهاية السنة المالية 2018 (مارس 2019)، نطمح إلى أن يصل إنتاجنا من هذا الصنف سنويًا إلى نحو 80 وحدة”.

يذكر أن بدأت الشركة اليابانية في بيع طائرات من هذا الصنف في ديسمبر الماضي بـ4.5 مليون دولار، بعد توصلها بحوالي 100 طلب من أوروبا وأميركا الشمالية.

سكاي نيوز