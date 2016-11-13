«ترامب» يلتقي زعيم حزب استقلال بريطانيا في نيويورك

استقبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في برجه بنيويورك الزعيم البريطاني نايجل فاراج الذي خاض حملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم “الأحد” أن ترامب وفاراج أمضيا أكثر من ساعة من الوقت في الحديث عن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والشأن السياسي العام فضلا عن مسألة بريكست.

وأعلن حزب “استقلال بريطانيا” أن فاراج أصبح أول شخصية سياسية بريطانية تقابل دونالد ترامب بعد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال الحزب في بيان له إن فاراج شدد على أهمية العلاقات البريطانية الأمريكية، وطلب من ترامب إعادة التمثال النصفي لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وقال فاراج إن قضاء الوقت مع ترامب هو شرف عظيم، واصفا إياه بأنه هادئ ولديه الكثير من الأفكار الجيدة.

وأردف قائلاً: “أنا واثق بأنه سيكون رئيسا جيدا”، مضيفا أن “دعم ترامب للعلاقات الأمريكية البريطانية قوي جدا..هذا رجل يمكننا أن نقوم معه بالأعمال”.

من جانبها ، نفت الحكومة البريطانية تقارير تفيد بأن فاراج سيكون بمثابة وسيط في العلاقات بين بريطانيا والإدارة الأمريكية الجديدة.

وكان فاراج قد عبر قبل أشهر عن دعمه لترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك في تجمع انتخابي في الولايات المتحدة.

أ ش أ