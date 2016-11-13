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اتفاق سلام معدل بين الحكومة الكولومبية وحركة «فارك»

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اتفاق سلام معدل بين الحكومة الكولومبية وحركة «فارك» اتفاق سلام معدل بين الحكومة الكولومبية وحركة «فارك»

رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس (أرشيفية)

أعلنت الكولومبية وحركة “فارك” المتمردة التوصل إلى اتفاق سلام جديد، وذلك بعد مرور ستة أسابيع على رفض الاتفاق الأول من قبل المواطنين في استفتاء شعبي.

وقال الجانبان – حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد – إنه تم خلال الاتفاق الجديد إدراج مجموعة من المقترحات التي كانت مقدمة من جماعات معارضة ومختلف فئات المجتمع الكولومبي.

وليس من المتوقع أن يتم طرح الاتفاق الجديد من خلال تصويت شعبي، وإنما سيتم تقديمه هذه المرة إلى الكونجرس.

ومن المتوقع أن يحول هذا الاتفاق – الذي يهدف إلى إنهاء أطول حروب أمريكا اللاتينية – جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) إلى حزب سياسي يحارب في صناديق الاقتراع بدلا من ساحات القتال التي كانت تشغلها منذ عام 1964.

أ ش أ

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